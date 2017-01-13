Kurda yaşanan dalgalanmalar sonucu Dolar bugün itibari ile 3.80 seviyesini gördü. Teknolojik ürünleri yurtdışından döviz üzerinden satın aldığımız için çok yakında olası bir zam ile karşılaşabiliriz. Şimdilik teknoloji devleri stoklarını önceki kur seviyesinden satın alarak sattığı için zammın gelmesi biraz gecikecek.
Peki, Dolar/TL paritesinde yaşanan bu yükseliş durmazsa yeni fiyatlar ne olacak? Ekonomistler doların 2017 yılında 3.70 seviyesini göreceğini dile getiriyor. En iyi ihtimal ile bile dolar 3.50 seviyesinde olursa, yaklaşık olarak başta telefon olmak üzere diğer teknolojik ürünlere 100 ile 250 TL arasında bir zam gelecek.
İsterseniz gelin iPhone 7 fiyatlarının olası bir zamdan nasıl etkilenebileceğine biraz değinelim.
iPhone'a ve diğer telefonlara zam gelebilir
Apple Store'da iPhone 7 3.249 TL'ye iPhone 7 Plus ise 3.799 TL'ye satılıyor. Ancak bu fiyatlar belirlendiğinde dolar kuru seviyesi 2.9 ile 3.0 arasındaydı. Son haftalarda yaşanan kurdaki artış iPhone fiyatlarına yakında yansıyabilir. Peki, iPhone'a zam gelirse iPhone 7 fiyatları ne olacak?
iPhone 7'nin zamlı fiyatı ne olacak?
Tahminlerimize göre; iPhone 7 fiyatı 3.449 TL'ye iPhone 7 Plus fiyatını ise 4.199 TL'ye çıkabilir.
Buradan yaklaşık olarak 150-200 TL'lik bir iPhone zammının olacağını söyleyebiliriz. Bu zam konusunun kesin olmadığını, geçtiğimiz dönemlerde yaşadığımız olayları değerlendirerek tahmin ürettiğimizi belirtelim.
Benzer bir zammın diğer telefonlara da gelebileceğini belirtelim. Eğer bu zamlar gelirse fiyatlara 2017 Ocak ayında yansımaya başlar.
YORUMLAR
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Akıllı telefonlara zam gelebilir!
Misafir
06 Aralık 2016 18:56 Salı
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Akıllı telefonlara zam gelebilir!
Misafir
03 Aralık 2016 16:25 Cumartesi
(2)
(1)
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Akıllı telefonlara zam gelebilir!
Misafir
02 Aralık 2016 19:37 Cuma
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Akıllı telefonlara zam gelebilir!
Misafir
02 Aralık 2016 17:15 Cuma
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Akıllı telefonlara zam gelebilir!
Misafir
02 Aralık 2016 17:09 Cuma
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(2)
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İşte bu yuzden ithalatçı garantili xiaomi ve meizunun f/p cihazları alınmalı
telefonlara zam gelırse ithalatcı telefonlara yonelır ınsanlar ulkmizde zaten vergi farkı var bıde zam gelsın
Yorumunuzu bu alana yazınız.valla gider kaçak telefon alırım
inşallah bole dewam eder de şu insanlar luksunden kurtulur artık asgari ucretle calısan adamın elınde 3000 tl lık telefon goruyorum yazık bu ekonomı ye
TL değeri düşüyor dolar yükseiyor türkiyenin durumu durum değil battı gidiyor