Akıllı telefonlara zam gelebilir!

Kurda yaşanan dalgalanmalar sonucu Dolar bugün itibari ile 3.80 seviyesini gördü. Teknolojik ürünleri yurtdışından döviz üzerinden satın aldığımız için çok yakında olası bir zam ile karşılaşabiliriz. Şimdilik teknoloji devleri stoklarını önceki kur seviyesinden satın alarak sattığı için zammın gelmesi biraz gecikecek.

Peki, Dolar/TL paritesinde yaşanan bu yükseliş durmazsa yeni fiyatlar ne olacak? Ekonomistler doların 2017 yılında 3.70 seviyesini göreceğini dile getiriyor. En iyi ihtimal ile bile dolar 3.50 seviyesinde olursa, yaklaşık olarak başta telefon olmak üzere diğer teknolojik ürünlere 100 ile 250 TL arasında bir zam gelecek.

İsterseniz gelin iPhone 7 fiyatlarının olası bir zamdan nasıl etkilenebileceğine biraz değinelim.

iPhone'a ve diğer telefonlara zam gelebilir

Apple Store'da iPhone 7 3.249 TL'ye iPhone 7 Plus ise 3.799 TL'ye satılıyor. Ancak bu fiyatlar belirlendiğinde dolar kuru seviyesi 2.9 ile 3.0 arasındaydı. Son haftalarda yaşanan kurdaki artış iPhone fiyatlarına yakında yansıyabilir. Peki, iPhone'a zam gelirse iPhone 7 fiyatları ne olacak?

iPhone 7'nin zamlı fiyatı ne olacak?

Tahminlerimize göre; iPhone 7 fiyatı 3.449 TL'ye iPhone 7 Plus fiyatını ise 4.199 TL'ye çıkabilir.

Buradan yaklaşık olarak 150-200 TL'lik bir iPhone zammının olacağını söyleyebiliriz. Bu zam konusunun kesin olmadığını, geçtiğimiz dönemlerde yaşadığımız olayları değerlendirerek tahmin ürettiğimizi belirtelim.

Benzer bir zammın diğer telefonlara da gelebileceğini belirtelim. Eğer bu zamlar gelirse fiyatlara 2017 Ocak ayında yansımaya başlar.