Donald Trump, Rusya sayesinde mi başkan seçildi?

Amerika başkan seçimleri geçtiğimiz yıl gerçekleşti ancak, dış etkenlerin rol oynadığı iddiaları halen devam ediyor. The Intercept'in yeni bir raporunda, bir Rus askeri istihbarat saldırısının seçim gününden sadece günler önce başlatıldığı ve elektronik oy verme yazılım tedarikçisi de dahil olmak üzere çoklu seviyelerde oylama sürecini hedef aldığı ve hatta pek çok yerde yetkililere oy kullandığı ortaya çıkıyor.

"Bağımsız olarak kimliği doğrulanmış" ve gizli kalmış olan ve gizli olarak sızdırılmış NSA belgelerinin aktarıldığı raporda, Rusya'nın elindeki oylama sürecindeki saldırıları çevreleyen iç soruşturma incelemesi bulunuyor. Belgeler, Rus ordusu tarafından yetkilendirilen "seçimle ilgili yazılım ve donanım çözümleri hakkında bilgi edinmek" için siber casusluk görevlerinin icrası hakkında ayrıntılı bilgi veriyor.

Kötü aktörlerin oy kullanma ve seçmen kayıtlarını yaptıran yazılımı sağlamak ve korumak da dahil olmak üzere, oylama sisteminde rolü olan özel şirketleri hedef aldıkları söyleniyor. Ayrıca, saldırganlar bazı alanlarda oylamadan sorumlu yerel hükümet yetkililerine "mızrak-tutma" saldırısı başlattı. Saldırganlar, kötü niyetle korunan virüslü dosyaları, bireylerle ilişkili e-posta adreslerine göndererek potansiyel olarak oylama süreciyle bağlantılı bilgisayar sistemlerinin bulaşmasını riske atıyorlardı. Hedefteki yetkililerin kaç tanesinin kötü niyetli yazılımdan kurtulduğu veya varsa hassas bilgileri tehlikeye attığı belli değil.

Rusya başkanı Vladimir Putin, kayıt için ülkenin ABD oylama sistemine karşı herhangi bir siber savaşta yer aldığını şiddetle reddetti ve bağımsız korsanların kendi iradelerinin dışında ve hükümet yetkisi veya desteği olmaksızın saldırılar düzenlemiş olabileceğini söyledi.