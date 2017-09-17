Dört kameralı Huawei G10 duyuruldu!

Huawei, geçtiğimiz günlerde Huawei G10 modelini 22 Eylül itibarıyla resmi olarak tanıtacağını duyurdu. Şirketin ilk 18:9 ekran oranına sahip telefonu olacak Huawei G10 için teknik özellikleri ve bazı görseller ortaya çıktı. Huawei, önde ve arkada çift kamera barındıracak yeni G10 serisiyle akıllı telefon piyasasında rakiplerinden sıyrılarak ön plana çıkmayı hedefliyor. Aynı zamanda yayınlanan davetiyeye bakıldığında Huawei G10 modelinin tasarım yada ekranıyla ön plana çıkacak bir telefon olacağını söylenebilir. Huawei markasının yeni amiral gemisi G10’un teknik özellikleri ve fiyatı hakkında sızdırılan yeni bilgilere aşağıdan erişebilirsiniz.

1080×2160 piksel çözünürlüğünde 5.9 inçlik bir ekranla gelecek olan cihazın 156.2×75.2×7.5mm boyutlarında olması bekleniyor. Telefon G10 veya G10 Plus ismiyle satışa çıkacak.

Kirin 659 yonga işlemcisiyle gelecek olan cihazda, 4 GB RAM, 64 GB depolama alanı ve Android Nougat işletim sistemi olacak.

3349 mAh gücünde ortalama bir bataryadan beslenecek olan telefon kutudan ilk çıktığında EMUI 5.1 destekli Android 7.0 Nougat ile çalışacak.

Hem önde hem de arkada çift kameraya sahip cihaz, ayrıca yine iki tarafta da flaş desteği bulunuyor.

Sızdırılan bilgilere göre 164 gram ağırlığa, 7,5 mm kalınlığa sahip olacağı belirtiliyor.

Hem ön hem de arka tarafında çift kamera bulunan telefon bu özelliği ile rakiplerinden ayrılıyor. Huawei G10’un kameraları hakkında ise henüz netleşmiş bir bilgi bulunmuyor. Fakat LEICA logolu lenslerin kullanılmayacağı tahmin ediliyor.