Dört kameralı Huawei Mate 10 Lite artık resmi

Huawei dün amiral gemisi telefonları Mate 10 , Mate 10 Pro ve lüks Porsche Design Mate 10’u açıkladı. Ancak aylardır söylentilere konu olan daha uygun fiyatlı model olan Mate 10 Lite hakkında hiçbir şey söylemedi.

Huawei Mate 10 Lite şu an resmi ve şirket Çin'de telefonu tanıttıktan şimdi de Avrupa'da resmi olarak açıkladı.

Mate 10 Lite, 1080 x 2160 piksel çözünürlüğe sahip 5.9-inç 18:9 ekran ve en az ön çerçeve ile hoş bir orta menzilli telefon ve Avrupa için € 400 fiyat etiketine sahip.

Amiral geminin aksine, Mate 10 Lite, şirketin Kirin 659 sistem yongası ile üst katman Kirin 970 çipinin bir adım ötesinde. Mate 10 Lite, 4GB RAM ve cömert bir 64GB dahili depolama alanı ile sekiz çekirdekli işlemciye sahip. Hibrid bir SIM kart yuvasına sahip ve bu nedenle bu telefonu çift SIM aygıtı olarak mı yoksa tek bir SIM + microSD kartlı telefon olarak mı kullanacağınızı seçebilirsiniz.

Mate 10 Lite, arka ve önde çift kamera kurulumu ile geliyor. Arkada, 16 megapiksellik bir ana çekim modu ve 2 megapiksellik bir ikincil sensör var. Böylece iPhone gibi cihazlarda yer alan Portre Modu'na benzer, bulanık bir arka plana sahip fotoğraflar oluşturabilirsiniz. Ön tarafta 13 megapiksel çözünürlükte bir kamera ve 2MP ikincil bir kamera bulunuyor. Pil kapasitesi 3,340 mAh.

Kötü haber, Mate 10 Lite'ın Android 8.0 Nougat'la birlikte gelmesidir. Huawei amiral gemilerinin aksine, Android 8.0 Oreo güncellemesini alması aylar alacaktır. Fiyat Avrupa'da 400€ olarak belirlendi ve telefon altın, grafit siyah ve aurora mavi olarak satışa sunulacak. Mate 10 Lite Kasım ayının başında Avrupa'da satışa sunulacak.