Dört kameralı Huawei Nova 2i tanıtıldı

Çin'de geçen ay düzenlenen etkinlikte Huawei, Maimang 6'yı 5.9 inç Full HD + 18:9 tam ekran 2,5D kıvrımlı cam ekranın yanı sıra, derinliği yakalamak için 2 megapiksel ikinci kamera ile 16 megapiksel çift arka kamera ve yine ikincil 2 megapiksel kamera ve 13 megapiksel ön kamera kurulumu özellikleri ile tanıttı. Bu telefon, şimdi de Malezya'da Nova 2i olarak tanıtıldı.

Telefonun tasarımında veya teknik özelliklerinde herhangi bir değişiklik yok. Bu telefon gelecek ay Mate 10 ve Mate 10 Pro ile birlikte Huawei Mate 10 Lite adı ile tanıtılacak.

Huawei Nova 2i teknik özellikleri

5,9 inç (2160 x 1080 piksel) Full HD + 2,5 D eğimli cam ekran

Sekiz çekirdekli Kirin 659 işlemci (2.36GHz'de 4 xA53 + 1.7GHz'de 4 x A53) MaliT830-MP2 GPU ile

4GB RAM, 64GB dahili bellek, microSD ile 256GB'a kadar genişletilebilir hafıza

EMUI 5.1 ile Android 7.0 (Nougat)

Hibrid Çift SIM (nano + nano / microSD)

Çift tonlu LED flaşlı 16MP arka kamera, ikincil 2MP kamera

Soft LED flaşlı 13MP ön kamera, ikincil 2MP kamera

Parmak izi sensörü

Boyutlar: 156,2 × 75,2 × 7,5 mm; Ağırlık: 164g

4G VoLTE, WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS / GLONASS

3340mAh pil (tipik) / 3240mAh (minimum) pil