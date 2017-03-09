Dünya Kadınlar Günü, Snapchat'e pahalıya patladı!

Snapchat, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için platformuna yeni yüz filtreleri eklemişti. Bu tür özel gün ve etkinlikler için filtre geliştiren ve kullanıcılarının beğenisi toplayan Snapchat, bu sefer fena çakaldı. Dünya Kadınlar Günü için geliştirilen filtreler arasında Frida Kahlo, Rosa Parks ve Marie Curie yer alıyordu. Topluma mal olmuş bu sanatkar ve bilim kadınlarının filtrelerinde yapılan büyük bir hata sosyal medyada ortaya çıktı ve tepkiler çığ gibi büyüdü.

Meksikalı ressam Frida Kahlo'nun esmer tenini tüm tenlerde beyaz olarak sunan Snapchat ilk golü burada yedi. Nobel Ödülü bilim kadını Marie Curie'nin filtresinde ise deney tüpleri ekrana ekleniyor ve Marie Curie'nin oldukça makyaj yapılmış bir hali ortaya çıkıyordu. Siyahi aktivist Rosa Parks ise yine ilginç bir şekilde her tende bembeyaz olarak sunuluyordu.

Üç kadını da istemeden de olsa madara eden Snapchat, Twitter üzerinden kullanıcıların olumsuz eleştirilene maruz kaldı. Bu eleştirilerden sonra Snapchat filtreleri platformundan kaldırma kararı aldı.