Dünyada ilk kez bir robota vatandaşlık verildi!

Yapay zekaya sahip ve insana en çok benzeyen robot olarak anılan Sophia'nın artık vatandaşlığı var. Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde düzenlenen Gelecek Yatırım Girişimi adlı tanıtımda Sophia isimli insansı robota vatandaşlık verildi. Hanson Robotics şirketinin ürettiği Sophia isimli robot, söylenenleri anlayabiliyor ve konuşabiliyor.

Gelecekte insanların yaptığı işlere talip olması beklenen robotların insanlığın varlığına tehdit olacağını iddia edenlerin sayısı ise hiç az değil. Örneğin çalışmalarından dolayı bilim dünyasının en prestijli ödülü olarak kabul edilen Nobel'e layık görülen 50 bilim insanı, insanoğlunun sonunun nasıl geleceğine dair 10 olasılığı açıklamış, bu iddia da bu listede yer almıştı.