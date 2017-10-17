Dünyamızda yaşam ne zaman başladı?

Gezegenimizdeki yaşam yaklaşık 4 milyar yıl önce ortaya çıkmış olabilir. Bu tez, 3 milyar 950 milyon yaşındaki bir kayada karbon bulunmasıyla ortaya çıktı. Kanadalı bilim insanları, ülkenin kuzeydoğusunda rastlanan kayadaki grafit parçacıklarının yeryüzündeki ilk mikroorganizmalara ait olabileceğini düşünüyor.

Bugüne kadarki araştırmalar, yeryüzündeki ilk yaşamın 3 milyar 800 milyon yıl önce başlamış olabileceğine işaret ediyordu. Dünya'nın 4 milyar yıl önce geç dönem ağır bombardıman adı verilen göktaşı ve kuyruklu yıldız yağmuruna maruz kaldığı biliniyor. Zorlu çevre koşulları nedeniyle, ilk mikroorganizmaların bu dönemde ortaya çıkmış olma ihtimali, bilim dünyasında şaşkınlık yarattı. Kanada, Japonya, İngiltere ve İsveç’ten araştırmacılar konuyu tartışıyor.

Bilim insanları bazı karbon yapıların, organik olmayan nedenlerle oluşabileceğine vurgu yapıyor, grafit parçacıklarının tek başına yaşamın kanıtı olamayacağını savunuyor. Okyanusların 4 milyar 300 milyon yıl önce oluştuğu düşünülürse, yaşamın ortaya çıkması için geçen sürenin bir hayli kısa olduğu belirtiliyor.