Dünyanın en değerli markaları belli oldu

Dünya ekonomisine katkı sağlayan özel şirketler ve markalar, katkı sağladıkları bütçenin yanı sıra kendi değerleriyle de öne çıkarken, dünyanın en değerli markaları da belli oldu. Interpress’in dünyanın en büyük reklam ve pazarlama stratejist şirketlerinden Kantar Millward Brown ve bünyesinde bulunduğu WPP’nin, her yıl geleneksel yayınladığı BrandZ Uluslararası En Değerli 100 Marka raporundan derlediği bilgilere göre, ilk onda ilk kez bir Çinli firmanın yer aldığı listede en iyi ilk 5 markanın Google, Apple, Microsoft, Amazon ve Facebook olduğu ortaya çıktı.

Rapora göre global 100 şirketin marka değeri geçtiğimiz yıla göre 3 puan artarak 3,6 trilyon olurken, 12 yıl önce marka değeri en yüksek 100 şirketin ortalama yaşı 88 iken, günümüzde ise ortalama yaşın 42’ye düştüğü tespit edildi.

Marka değeri neredeyse 245,6 milyar dolar olan ve geçtiğimiz yıla göre yüzde 7 değer kazanan Google listenin başında yer alırken, Apple’ın marka değeri ise geçtiğimiz yıla göre yüzde 3 artarak yaklaşık 235 milyar dolar oldu.

Bilişim devi Microsoft’un marka değeri geçtiğimiz yıla göre yüzde 5 artarak 143 milyar olurken, geçtiğimiz yıl marka değerini yüzde 41 arttırarak 139 milyar dolara çıkaran Amazon ise listede en değerli dördüncü şirket olarak öne çıktı.

Listenin 5. sırasında, yüzde 27’lik bir performans ve neredeyse 130 milyar dolarlık marka değeri ile Facebook yer alırken, raporda ilk 10’da yer alan şirketler hakkında yazılı basına da yılbaşından bu yana 40 bine yakın haber yansıdığı belirlendi. En değerli ilk on markanın sıralaması ise şöyle oldu.

1- Google

2- Apple

3- Microsoft

4- Amazon

5- Facebook

6- AT&T

7- Visa

8- Tencent

9- IBM

10- Mc Donald's