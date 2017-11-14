Dünyanın en hızlı bilgisayarı hangi ülkede?

Bilgisayar uzmanları tarafından yılda iki kez hazırlanan Dünyanın En Hızlı 500 Süper Bilgisayarı listesinde Çin'in süper bilgisayarı Sunway-TaihuLight saniyede 93 Petaflopluk işlem gücüyle birinci, yine Çin üretimi süper bilgisayar Tienhi-2 de 33,9 petaflopluk işlem gücüyle ikinci oldu.

Saniyede 1 katrilyon işlem gücü olarak tanımlanan petaflop, dünyanın en hızlı bilgisayarlarının erişebildiği hız birimi olarak ifade ediliyor. Bu arada Sunway-TaihuLight, son 2 yılda yapılan 4 sıralamada birinciliği kimseye kaptırmadı. Söz konusu süper bilgisayar, Çin'in doğusundaki Ciangsu eyaletinin Vuşi vilayetinde bulunan Ulusal Süper Bilgisayar Merkezi'nde.

Hız konusunda 6 kez birinciliği elde eden Tienhi-2'de dünyanın en büyük çip üreticisi ABD'li Intel'in işlemcileri kullanılırken Sunway-TaihuLight'da bütünüyle Çin üretimi işlemciler bulunuyor. Şubat ayında Tiencin kentindeki Ulusal Süper Bilgisayar Merkezi’nde süper bilgisayar Tienhi-3’ün üretimine başlandığı, işlemcilerinden işletim sistemine kadar tamamen yerli olarak üretilecek süper bilgisayarın 2020’den önce tam kapasiteyle hizmet vereceği açıklanmıştı. Söz konusu Tienhi-3’ün Sunway-TaihuLight’tan 10 kat daha hızlı olacağı ve saniyede bir kentilyon işlem kapasitesine sahip olacağı belirtilmişti.