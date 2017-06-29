Dünyanın en hızlı Platinum kupası kazanma oyunu!

Oyuncuların bir bölümü oyun sırasında kupa kazanmaktan büyük zevk duyuyor. Ancak bazı oyuncular ise işi ciddiye alıp oyun içerisindeki gizli kupalar dahil tüm başarımları yaparak en son alınması çok güç olan Platinum kupasını almaya çalışıyor.

Platinum kupasını almak için oyundaki tüm kupaları eksiksiz bir şekilde toplamanız gerekiyor. Tüm kupaları topladığınızda oyun otomatik olarak Platinum kupasını size veriyor.

Ancak bu süreç tahmin edebileceğiniz gibi çok uzun sürüyor. Arşivinde bir tane Platinum kupa olmasını isteyenlere hitap eden ★★★★★ 1000 Top Rated isimli PlayStation 4 oyunu büyük ilgi görüyor. ★★★★★ 1000 Top Rated, dünyanın en hızlı Platinum kazanma oyunu olarak lanse ediliyor.

Puzzle türündeki ★★★★★ 1000 Top Rated oyununda her bölümü bitirdiğinizde otomatik olarak bir kupa kazanıyorsunuz. Tüm puzzle'ları bitirdiğinizde ise Platinum kupası profilinize ekleniyor.