Dünyanın en hızlı SD kartı Sony SF-G duyuruldu!

Sony, yeni duyurduğu SD kart modeli SF-G ile dünyada bir ilke imza attı. Sony'nin tanıtmış olduğu SF-G SD kart modelleri, dünyanın en hızlı SD kart ürünü olarak tarihe geçti. SF-G serisi kartlar, 32GB, 64GB ve 128GB boyutlarında. Ancak burada can alıcı özellik ise kartların yazma ve okuma hızları.

Sony SF-G SD kart modelleri saniyede 300 megabayt'a kadar okuma ve saniyede 299 megabayt'a kadar yazma hızı sunuyor. Okuma ve yazma hızları ile dünyanın en hızlısı olan bu kartlar 4K video çekimleri için ideal.

SF-G SD kartlardan tam verim alınması için USB 3.1 kart okuyucu modelini de tanıtan Sony, yeni ürünlerini Mart ve Nisan ayı içerisinde satışa sunacak.

128GB Sony SF-G SD kartın fiyatının 400 dolar seviyesinde olması bekleniyor. SF-G SD kartın 64GB modelinin 220 dolar ve 32GB modelinin ise 130 dolar seviyesinde olacağı söyleniyor.