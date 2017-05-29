Dünyanın en ince bilgisayarı Zenbook Flip S tanıtıldı!

Asus, Computex 2017'de düzenlemiş olduğu etkinlikte, dünyanın en ince 2'si 1 arada bilgisayarını tanıttı. Zenbook Flip S ile karşımıza çıkan Asus, bilgisayarın ince yapısı ile olduğu kadar sunduğu teknik özellikler ile de kullanıcıları cezbetmeyi başarıyor. Peki, Zenbook Flip S özellikleri neler?

Zenbook Flip S özellikleri

Zenbook Flip S modelinde NanoEdge adında yeni ekran teknolojisi yer alıyor. 13 inç büyüklüğündeki Zenboo Flip S, NanoEdge teknolojisi sayesinde 4K çözünürlük sunuyor. Bu ekran çizilmelere ve darbelere karşı, Corning Gorilla Glass 5 teknolojisi ile korunuyor.

10.9mm kalınlığındaki Zenbook Flip S sadece 1.1 kg ağırlığında. Windows 10 S işletim sistemi ile gelen Zenbook Flip S modelinde güvenlik için parmak izi okuyucusu yer alıyor. 3.5 GHz hızında çalışan 7. nesil Intel Core i7 yonga setinden gücünü alan Zenbook Flip S, 16 GB RAM ve 1 TB SSD ile donanım konusunda oldukça bonkör davranıyor.

Yaklaşık olarak 11.5 saat kullanım süresi sunan Zenbook Flip S'te Harman Kardon ses sistemi bulunuyor.