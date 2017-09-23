Dünyanın en iyi kamerası iPhone 8'de!

Apple, her zaman iPhone'ların kamerası ile mobil standartları zorlayan bir firma olmuştu. Ancak son 1-2 yıldır bu liderliğini Samsung ve Google'a kaptırmıştı. Apple, muhteşem bir geri dönüş yaparak iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'ın kamerasını açık ara dünyanın en iyi mobil kamerası yapmayı başardı.

Mobil cihazların kameralarını endüstriyel standartlar ile inceleyen ve puanlayan DxOMark, geçtiğimiz yıl 90 puan ile HTC U11 ve Google Pixel'i zirveye yerleştirmişti. iPhone 8 bu testten 92, iPhone 8 Plus ise 94 puan alarak rakiplerine açık ara fark attmayı başardı.

DxOMark'ın testine buradan ulaşabilirsiniz.

iPhone 8 Plus kamera özellikleri

BSI sensörlü 12MP arka kamera (geniş açı, f / 1.8 lens

12MP telefoto kamera, f / 2.8 lens

Optik zoom, dijital zoom 10x'e kadar

Portre modu

Portre Aydınlatma (beta)

Optik görüntü sabitleme (yalnızca arka kamera)

Yavaş senkronlu dörtlü LED flaş

Odak pikselleriyle otomatik netleme

Geniş gamut renk yakalama

Vücut ve yüz algılama

AutoHDR