Dünyanın en iyi kamerası Pixel 2'de!

Google'ın yeni gözdeleri Pixel 2 ve Pixel 2 XL, dün düzenlenen etkinlikte tanıtıldı. Rakiplerinin aksine tek kamera kurulumuna yer veren Google, Pixel 2'nin algoritması sayesinde portre fotoğrafları başarılı bir şekilde çekebiliyor. Pixel'in ilk modeli ile DxOMark'ta zirveye oturan Google, tahtını geçtiğimiz gün iPhone 8 Plus ve Galaxy Note8'e kaptırmıştı.

Google, Pixel 2 ile tahtını geri almakla kalmadı, rakiplerine 4 puan fark atarak zirveye yerleşti. Google Pixel 2, DxOMark testinden tam 98 puan almayı başarıyor. Pixel 2'nin fotoğraf bölümünden 100 üzerinden 99, video bölümünden ise 98 puan alarak ortalama 98 puana ulaşması büyük bir başarı olarak yorumlanıyor. Hele ki bu puanı tek kamera kurulumu ile alması ise inanılmaz.

Pixel 2, pozlama ve kontrastan 95 puan, renk bölümünden 86 puan, odaklama bölümünden 98, doku bölümünden 73 ve flaş bölümünden 88 puan alarak rakiplerine adeta göz dağı veriyor. Ancak buna rağmen Pixel 2'nin fotoğraf konusunda bazı eksiklikleri bulunuyor.

Pixel 2'nin kamerasında bazı aydınlatma koşullarında parlama, titreme ve ızgara desenleri oluşuyor. Orta ve uzun menzili yakınlaştırmada ayrıntı kaybı yaşanıyor. Portre modunda bazen arkaplandaki nesneler görünüyor ve son olarak düşük ışıkta biraz ayrıntı kaybı yaşanıyor.