Dünyanın en pahalı oyunu!

Son beş yılda firma tarafında birçok yenilenmiş sürüm ve DLC sürekli olarak Dead or Alive 5‘i destekledi. Dead or Alive 5 Plus, Dead or Alive 5 Ultimate, Dead or Alive 5 Last Round, Dead or Alive 5 Ultimate Arcade ve Dead or Alive 5 Ultimate Core Fighters gibi aynı oyundan beş farklı versiyon çıkardılar.

Geçtiğimiz yıl çıkan Last Round DLC'siyle birlikte Dead or Alive 5’in tüm eklentilerinin bedeli 633 dolar gibi inanılmaz bir seviyeye yükseldi. Bu da doğal olarak büyük bir rekor olarak tarihe geçti. Eğer oyun içerisindeki her şeyi satın almak isterseniz 2.100 TL civarı bir ödeme yapmanız gerekiyor.

DLC bombardımanın dinmesinin ardınan stüdyo yönetmeni ilk kez resmi açıklamada bulundu. Dead or Alive 6 için kapıları kapatacak olan şirket, Yosuke Hayashi‘nin söylediğine göre Dead or Alive 5 ile ilgili tüm çalışmalarını da tamamladı.