Dünyanın en ünlü forumu Neogaf kapanıyor mu?

Oyuncuların yıllardır vazgeçilmez forum sitesi olan Neogaf kapanma tehlikesi ile karşı karşıya. Oyun sektöründeki yüzlerce sızıntıya ilk olarak ev sahipliği yapan, üyeleri sayesinde oyunlardaki bugları ortaya çıkaran ve oyun tutkunlarının Wikipedia'sı konumundaki Neogaf, çirkin bir durum ile karşılaştı.

Neogaf'ın sahibi Tyler "Evilore" Malka'nın bir kadına cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. Facebook üzerinden başlatılan bu iddiaların ardından, forumun en kıdemli yöneticileri işi bıraktıklarını açıkladı. Neogaf'ın bir çok üyesi ise artık siteye girmeyeceklerini çeşitli mecralarda dile getirdi.

Evilore'un daha önce de böyle bir suçlama ile karşılaştığı bu olaydan sonra ortaya çıktı. Neogaf'a yaklaşık 2 gündür ulaşılamıyor. Siteye girmek isteyenler "Our apologies for the temporary inconvenience. NeoGAF is currently down for scheduled maintenance. Please be patient while the site is down." hatası ile karşılaşıyor.

NeoGAF kapanmadan önce Believe olan sloganını Believe Women olarak değiştirmişti

Oldukça çirkin olan bu iddialar doğru ise Neogaf için yolun sonu göründü diyebiliriz. Bakalım Neogaf'ın sahibi Evilore bu suçlamalar karşısında ne yapacak?