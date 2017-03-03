Dünyanın en yüksek kapasiteli Flash Belleği Türkiye’de!

Kingston, dünyanın en yüksek kapasiteli flash belleği ve CES 2017 fuarında en çok merak uyandıran mobil depolama cihazı olan DataTraveler Ultimate Generation Terabyte’ı (DTUGT) Türkiye’de satışa sundu. DataTraveler Ultimate GT, 2TB’a kadar depolama alanı ve USB 3.1 Gen 1 performansı sunuyor.

DataTraveler Ultimate Generation Terabyte, dünyanın en saygın teknolojik donanım haberleri sitesi olan Tom’s Hardware tarafından “CES 2017 Best In Show” ödülüyle onurlandırıldı.

DataTraveler Ultimate GT, üst seviye bir tasarımın içerisinde üstün kalite sunmasının yanında, darbelere karşı dayanıklı olması amacıyla çinko alaşımlı metal bir gövde içerisinde barınıyor.

Teknoloji meraklıları ve yüksek kapasite ihtiyacı duyan profesyonel kullanıcılar, artık 2TB’lık bir sürücü içerisinde 70 saatlik 4K kalitesinde videoya kadar veri dahil olmak üzere, küçük bir alanda büyük miktarda veri saklayabilecek.

DataTraveler Ultimate GT, 5 yıl garanti, ücretsiz teknik destek ve efsanevi Kingston güvenilirliğini beraberinde getiriyor. DataTraveler Ultimate GT’nin fiyatları 1TB seçeneği için 3785 TL + KDV ve 2TB kapasiteli modeli için ise 6310 TL + KDV olarak belirlendi.