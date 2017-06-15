Dünyanın ilk 8GB RAM telefonu satışa sunuluyor

Son zamanlarda bazı varyantları 8GB RAM ile gelen amiral gemisi akıllı telefonlarda artış oldu. Bazıları Nubia Z17'nin 8GB RAM ile gelen ilk model olduğunu düşünüyor ancak, gerçek şu ki,Tayvanlı teknoloji devi ASUS, CES 2017'de Zenfone AR olarak adlandırılan 8GB RAM’li bir amiral gemisi cihazı başlattı .

CES 2017’de duyurulan ASUS Zenfone AR'ın halen satışa sunulmamış olması, telefonun unutulmasına neden olmuş olabilir. Zenfone AR şimdi Tayvan'da satışa çıktı ancak, fiyat sizi şaşırtabilir.

Asus Zenfone AR yaklaşık 825 $ eşdeğeri fiyat etiketi ile Tayvan’da satışa sunuldu.

Asus Zenfone AR, Google Tango özellikli ilk telefonlardan biridir. Google Project Tango ile mobil cihazın kamerasını gözünüz gibi kullanarak oyun ve uygulamalarda daha gerçek bir deneyim yaşamamızı hedefliyor. Bu özel Android'li telefonun donanımları ve yazılımları, cihazın tüm hareketlerini izleyecek ve ortamın 3 boyutlu haritasını çıkarmasını sağlayacak biçimde özelleştirilmiş.

Zenfone AR'de kamera sistemi, hareket izleme ve derinlik algılama kameralarına ilaveten, 23MP çözünürlüğünde en son Sony IMX 318 sensörlerinden birine sahip. Bu sistem, telefonun yalnızca nesnelerin hareketini izlemesine değil, aynı zamanda bir alan öğrenmesine ve derinliğin doğru algılanmasına olanak tanıyor.

Telefonda, şu an için yetersiz olan 35 AR uygulaması mevcut ancak, bu bir başlangıç ​​ve 2017'de daha ilginç AR içerikleri elde etmeye odaklanacak.

Asus ayrıca, resmi GAP AR uygulaması ile giyim ile ilgili alışveriş yapmak için yeni bir yol sunuyor. Bu özellik ile tam olarak giysilerin nasıl bir modele uygun olduğunu görmek sizin için daha kolay olacak. Asus Zenfone AR, daha önce mevcut olanTango cihazlarına benzemeyen şık bir telefon.

5.7 inç Quad HD (1440 x 2560 piksel) Super AMOLED ekrana sahip olan telefon, % 79'luk ekran gövde oranıyla Daydream'e mükemmel bir uyum sağlıyor.

Donanım olarak 8 GB RAM ve Snapdragon 821 ile güçlendirilmiş olan telefon, Tango için gereken performansı sağlamak için ayarlanmış. Zenfone AR 8 GB RAM'li ilk telefonlardan biri olma özelliğine sahip.

Sonraki sayfalarda Asus Zenfone AR’yi yakından inceleyebilirsiniz.