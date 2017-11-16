Dünyanın ilk akıllı hapı onay aldı!

ABD Gıda ve İlaç İdaresi, ilk dijital hapın kullanımını onayladı. Hap, hastaların ilaçlarını alıp almadığını takip edecek şekilde tasarlanmış durumda. Hap yardımıyla gönüllü hastaların sensör tarafından toplanan bilgileri kendi doktorlarına, belirlenmiş aile üyelerine veya bakıcılara ulaştırılıyor.

Abilify MyCite adlı hap, şizofreni, bipolar bozukluk gibi zihinsel rahatsızlıkları tedavi etmek için kullanılan ilaç tabletinin içinde bulunuyor. Silikondan, bakırdan ve magnezyumdan yapılmış bir kum tanesi kadar küçük bir sensör de hapın donanımları arasında.

Sensör tarafından toplanan bilgileri okuyan sistem, Bluetooth aracılığıyla akıllı telefon uygulamasına tüm verileri iletiyor.Algılayıcı, hapın ne zaman alındığı, dozajı ve aktivite seviyelerini, uyku düzenlerini ve kalp atış hızını topluyor. IMS Healthcare Informatics Enstitüsü tarafından yayınlanan bir rapor, ilaçlarını doğru şekilde almayan hastaların maliyetinin her yıl yaklaşık 100 milyar dolar olduğunu tahmin ediyor.

Teknoloji çok genç ve bu izleme haplarının doğru kullanımı için birkaç yönlendirme var. Gizlilik savunucuları, sigorta şirketlerinin veya hükümet yetkililerinin kullanımlarını zorunlu kılması nedeniyle hastanın kendi tıbbi kararlarını verme yeteneklerini bozabileceğinden endişe duyuyor.