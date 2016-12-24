Dünyanın ilk elektirik üreten yolu!

Fransa'da elektrik üreten yolun Fransa, Normandiya bölgesinde ilk kilometresi hizmete açıldı.

Deneme amaçlı yapılan, fotovoltaik kaptörlü bloklardan üretilen ve dünyada bir ilki olan 1 kilometrelik yol, Fransa Çevre ve Tabi Kaynaklar Bakanı Segolene Royal tarafından hizmete açıldı.

Bu tür çevre dostu yolların Fransa genelinde çoğaltılmasını arzuladığını söyleyen bakan dünyada bir ilk olan bu bir kilometrelik yolun çok umut verici olduğunu belirtti. Güneş enerjisiyle elektrik üreten yolun ilk kilometresinin 5 milyon Euro'ya yapıldığı belirtildi.