Dünyanın ilk internete bağlanabilen klavyesi!

Das Keyboard firması ürettiği yüksek kalitedeki klavyeleri ile bilinmekte ve artık satışa da başlandı. Firma gelecek ay Consumer Electronics Show'da dünyanın ilk internet bağlantılı klavyesini tanıtacak. Das Keyboard 5Q olarak adlandırılan klavye internetten ön siparişe açıldı.

Firma internete bağlıanabilecek olan klavye bildirimleri bir ekran aracılığı ile göstermek yerine klavyenin tuş ışıklarından faydalanıyor. Gelen bildirime göre hangi tuşların nasıl yanması gerektiğini siz belirliyorsunuz. Ayrıca önemli bir projenin bitim tarihini bir tuşa atayarak projenin bitim tarihi geldikçe o tuşun yanıp sönme süresini arttırabiliryor veya zaman yaklaştıkça renk değiştirmesini sağlayabiliyorsunuz.

Firma açık API yayınlayacağını böylece geliştiricilerin istedikleri gibi script ve kısayollar oluşturabileceklerini belirtti. Tabii ki klavye 100 milyon basmaya dayanıklı Gamma-Zulu mekanik tuş takımına da sahip.

Önsiparişler Kickstarter üzerinden 229 dolardan başlıyor.