Dünyanın kesintisiz en uzun uçuşu yapıldı!

Katar Hava Yolları, resmi sosyal medya hesabından, Doha Havalimanı’ndan kalkan uçağının 14 bin 535 kilometrelik mesafeyi 16 saat 23 dakikada kat ederek yerel saat ile 07.25'te Auckland Havalimanı'na indiğini duyurdu.

Dünyanın en uzun uçuşunu 4 pilot ve 15 kabin görevlisiyle yapan uçak için havalimanında bir karşılama töreni düzenlendi. Yeni Zelanda Ticaret Bakanı Todd McClay, karşılama törenine katıldı ve Katar Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Akbar Al Baker’e bir plaket takdim etti.

We’ve officially landed in New Zealand, the ‘Land of the Long White Cloud.’ Kia ora! #AucklandTogether pic.twitter.com/d0BNsWRU9f