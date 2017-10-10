Valve’ın efsane oyunu Counter Strike'ların en çok oynanan haritası Dust2 yenileniyor. Counter'ı Counter yapan harita olarak kabul edilen Dust2, yapılan resmi açıklamaya göre bir sonraki CS:GO beta sürümünde test edilecek. Valve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler vermemiş olmasına rağmen, Dust2’ye ait olan bir görseli resmi Twitter'dan paylaştı.

Coming soon for testing in CS:GO’s next beta depot: an updated, refined version of its most iconic map – Dust2. pic.twitter.com/0xBbbcXxzy — CS:GO (@csgo_dev) 9 Ekim 2017

Dust2, günümüzde oyunun en çok oynanan haritası. Tahmini olarak diğer tüm haritaların toplamından daha fazla oynanan Dust2, e-spor alanında da en çok kullanılan haritalardan birisi. İyi bir CS oyuncusunun yalayıp yutması gereken harita olduğu için çok ciddi değişiklikler olmayacaktır.

En küçük üstünlüğü bile kullanmayı hedefleyen oyuncular, Dust2’yle özdeşleşmiş durumdalar.