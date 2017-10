Valve’ın efsane oyunu Counter Strike'ların en çok oynanan haritası Dust2 yenileniyor. Counter'ı Counter yapan harita olarak kabul edilen Dust2, yapılan resmi açıklamaya göre bir sonraki CS:GO beta sürümünde test edilecek. Valve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler vermemiş olmasına rağmen, Dust2’ye ait olan bir görseli resmi Twitter'dan paylaştı.

Coming soon for testing in CS:GO’s next beta depot: an updated, refined version of its most iconic map – Dust2. pic.twitter.com/0xBbbcXxzy