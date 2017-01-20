Dwayne Johnson'ın kendi Black Adam filmi çıkacak!

Warner Bros ve DC, karaktere kendi bağımsız filmini yapmaya karar verdiler. Warner Bros.'un Batman v Superman'le aynı tarzda kendi film serisine sahip olması için bir hazırlık olup olmadığı açıklanmadı, ancak kesinlikle bu çok yüksek bir ihtimal.

Black Adam, çizgi romanlarda Captain Marvel olarak da bilinen Shazam'ın baş düşmanıdır. 1945 yılında Otto Binder ve C.C. Beck tarafından bir sayılık kötü adam olarak yaratılmıştı. Ancak 1970'lerde DC, Fawcett karakterleri için haklara sahip olduktan sonra yeniden dirildi ve Captain Marvel çizgi romanlarını Shazam başlığı altında yayınlamaya başladı.

Son birkaç yıldır, Johnson en çok tercih edilen aktörlerden biri haline geldi. Fate of the Furious, Jumanji, Baywatch ve HBO dizisi Ballers arasında gezerken Johnson, endüstrideki en yoğun aktörlerden biri haline geldi. Ayrıca, 2016 yılında 64.5 milyon dolar kazanan Johnson, en çok kazanan oyuncu oldu.

Ancak 2019'da çıkacak olan filmde baş kötü olmama ihtimali çok yüksek. Şuan hiç bir şey kesin değil ancak zamanla her şey yerine oturacaktır.