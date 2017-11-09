e-Devlet'e yeni hizmet geldi!

Resmi kurumlar ile ilgili tüm işlerinizi bir tık ile yapabildiğiniz e-Devlet Kapısı, bugün yeni hizmetinin duyurusu ile karşımıza çıkıyor. Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi'ne artık tüm T.C. vatandaşları e-Devlet sitesi üzerinden veya mobil uygulamalarından ulaşabilecek.

e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan “Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi” hizmeti içeriği ve kapsamı genişletilerek yeni haliyle kullanıma açıldı. Daha öncesinde sadece kendiniz için belge alabiliyor iken, artık Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi'ni kendiniz, eşiniz ve henüz ergin olmayan çocuklarınız için e-Devlet Kapısı'ndan alabileceksiniz.

e-Devlet'in hizmet alanlarının yaygınlaşması ve bu alanda yapılan girişimler oldukça sevindirici. Devlet kurumlarına gitmeden tüm resmi belgelerinize web sitesinden veya mobil cihazlarınızdan ulaşmanızın kolaylığı, önümüzdeki yıllarda detaylı işlemler yapılma imkanı ile genişletilebilir.