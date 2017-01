E-GÜVEN, bilgi ve deneyimini Kuzey Kıbrıs’a taşıdı

Elektronik imza üreticisi E-GÜVEN’in e-İmza Kıbrıs ile gerçekleştirdiği işbirliği sonucu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilk Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı kuruldu. E-GÜVEN tarafından sağlanan e-imza üretimine yönelik teknik ve yönetsel danışmanlık hizmetiyle artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de e-imza’nın kolaylıklarından yararlanılacak. E-GÜVEN, KKTC’de kurumların ve bireylerin e-imza ayrıcalıklarından faydalanmasına öncülük edecek. KKTC'de 827,320 kayıtlı mobil abone ve 645,045 aktif abone bulunuyor.​

Dijital dönüşümün önemli bir ayağını oluşturan e-imza, elektronik belgelerin yasal geçerli ve güvenli olmasını sağlıyor. E-imza, ülkemizde 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu ve ilgili yasal düzenlemeler kapsamında kesin delil niteliğinde ve elle atılan imza ile aynı geçerliliğe sahip. KKTC’de ise 93/2007 Sayılı Elektronik İmza Yasası'na göre e-imza; günlük hayatımızda kullandığımız ıslak imzanın sanal ortamdaki karşılığı ve ıslak imza gibi yasal geçerli. Kimlik doğrulama, bütünlük ve inkâr edilemezlik özellikleri bulunan e-imza sayesinde iş ve işlemler hızlanıyor, tasarruflu ve kolay şekilde yapılabiliyor. Kağıt kullanımını azaltan ve bu yönüyle çevreci bir hizmet olan e-imza, ölçek bağımsız, en büyükten en küçüğüne kadar tüm kurumlara ve bireylere işlem yapma olanağı sağlıyor.

KKTC e-imza ile dijitalleşecek

Denizler Bilişim Hizmetleri ve Moso Technologies şirketlerinin ortak girişimi olan E-İmza Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs’ın ilk elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı (ESHS) konumunda bulunuyor. KKTC'de bilgi toplumuna giden yolda önemli bir adım atan E-İmza Kıbrıs, elektronik imza ve mobil imza hizmet sağlayıcısı E-GÜVEN ile işbirliği yaptı. E-GÜVEN'in teknoloji ortaklığı ile KKTC'deki kurumlar ve bireyler de e-imza avantajlarından yararlanabilecek. E-dönüşüm çerçevesinde sunduğu çözümleriyle daha etkin ve verimli iş yapılmasını sağlayanE-GÜVEN, KKTC’nin dijitalleşme yolculuğuna e-imza üretimine yönelik teknik ve yönetsel danışmanlık hizmeti sunarak katkıda bulunuyor.

KKTC’de e-imzalar E-GÜVEN güvencesinde

Dünyada kağıda dayalı iş yapma kültüründen dijitalleşmeye doğru hızlı bir evrilişin yaşandığına dikkat çeken E-GÜVEN Genel MüdürüCan Orhun, “Zamandan ve maliyetten tasarruf ettiren yenilikçi çözümler, hızlı bir şekilde hayatımıza dahil oluyor. Çağın gerekliliklerini yakalamak hatta birkaç adım ötesine geçmek durumundayız. E-dönüşüm alanında sunduğumuz çözüm ve hizmetlerle kurumlara katma değer sağlarken bireylerin de hayatlarını kolaylaştırıyoruz. KKTC Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’nun (BTHK) 2016 yılı üçüncü çeyrek verilerine göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde toplam 827,320 kayıtlı mobil abone ve 645,045 aktif abone bulunuyor. Akıllı telefon kullanım oranı ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 9 artmış bulunuyor. Bilgi birikimimiz ile Kuzey Kıbrıs’taki dijital dönüşüme öncülük etmek, bizim için önemli bir motivasyon kaynağı.” dedi.

E-GÜVEN KKTC’ye teknoloji ihraç ediyor

Her an her yerden istenilen işlemlerin kolay ve hızlı şekilde yapılabilmesine imkan tanıyan e-imza, zamandan tasarruf edilmesini sağlıyor. E-imza, e-devlet uygulamalarından yararlanmaya ve iş süreçlerinde şeffaflığın sağlanmasına olanak sunuyor. Kağıt tüketimini minimum seviyeye indirerek doğaya katkıda bulunan e-imza sayesinde çevreci yaşam tarzı da desteklenmiş oluyor.