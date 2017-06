E-imza sayısı yüzde 538 arttı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu verilerine göre, 2012 yılı ilk çeyrek sonuna kadar üretilen elektronik imza sertifika sayısı 372.228 olarak gerçekleşti. Bu rakam 2017 yılının ilk çeyreğinde yayımlanan rapora göre, 2.379.490’ye ulaştı. 2012 yılına göre 2017 yılının ilk çeyreğinde üretilen elektronik imza sertifika sayısı yüzde 538 oranında artmış oldu. Farklı işlemlerin her an ve her yerden cep telefonuyla gerçekleştirilmesine olanak veren mobil imza sayısı da her geçen yıl yaygınlaşıyor. 2012 ilk çeyrek sonuna kadar 211.639 adet mobil imza sertifikası üretildi. Mobil imza sertifika sayısı 2017 yılının ilk çeyreğinde 450.038 seviyesine yükseldi. 2012 yılına göre 2017 yılının ilk çeyreğinde üretilen mobil imza sertifika sayısı yüzde 113’lük artış kaydetti.

2.829.528 adet elektronik ve mobil imza üretildi

E-GÜVEN tarafından üretilen ilk e-imzanın üzerinden 12 yıl geçti. Son beş yılda toplamda 2.829.528 adet elektronik ve mobil imza üretildi. Beş yıllık süre zarfında üretilen elektronik imza ve mobil imza sertifika sayılarında yaklaşık 5 kat artış kaydedildi. Elektronik imza, 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu sayesinde bireylerin ve kurumların ıslak imza ile gerçekleştirilen bütün işlemlerin dijital olarak yapılabilmesini sağlıyor.

İşlemler hızlı ve güvenli şekilde yapılıyor

Sanal dünyada yapılan işlemlerin güvenli şekilde gerçekleştirilmesini mümkün kılan e-imzanın kullanım alanları giderek artıyor. Bankacılık, e-ticaret, kurum içi sözleşmeler, ihale süreçleri, özel ve kamu alanlarında kullanılan e-imza ile hızlı ve güvenli şekilde işlem yapılabiliyor.