e-İrsaliye’ye geçiş zorunlu hâle geliyor

Uzun süreli bekleyiş sona erdi. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), e-İrsaliye ile ilgili taslak bir tebliğ yayımladı. Bu tebliğe göre, 63 bine yakın e-Fatura mükellefi, taslak tebliğ ile 1 Temmuz 2018’den itibaren zorunlu olarak e-İrsaliye’ye geçecek. Mükellefler, irsaliyelerini dijital ortamda oluşturmaya başlayacaklar. e-İrsaliye ile ülke ekonomisine, çevreye ve kurumlara büyük avantajlar sağlanacak.

Mal hareketlerinin düzenli bir şekilde izlenebilmesi için kâğıt ortamda düzenlenen sevk irsaliyeleri, elektronik ortamda daha etkin bir biçimde denetlenebilecek. Türkiye’nin lider e-Dönüşüm firması FIT Solutions, e-İrsaliye uygulamasına geçecek şirketlerin, e-Fatura’da olduğu gibi e-İrsaliye kullanmaya başlamasıyla bütün endişelerinin ortadan kalkacağını öngörüyor.

FIT Solutions’ın Kurumsal Çözüm Yöneticisi Kenan Açıkelli, e-İrsaliye’ye geçiş zorunluluğunun avantajlarından söz etti: “e-İrsaliye, kâğıt irsaliye ile aynı hukuki niteliklere sahip ve üzerinde kâğıt irsaliye üzerinde yer alan tüm bilgiler mevcut. Diğer bütün e-Dönüşüm uygulamalarında olduğu gibi, e-İrsaliye de şirketlerin basım ve arşivleme gibi masraflarını rafa kaldırıyor. Dijital platformlarda bulunan veriler, hiçbir zaman kaybolmadan güvenli bir şekilde saklanabiliyor. İşlemler tamamen elektronik ortamda yürütüldüğü için, ağaçların kesilmesi önleniyor. FIT Solutions olarak, bütün bu avantajlardan dolayı e-Fatura’ya kayıtlı olmayan şirketlerin de e-İrsaliye uygulamasına geçmesini öneriyoruz. Pilot müşterilerimiz ile başladığımız e-İrsaliye projelerine, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan tebliğ ile hız kazandırdık.”