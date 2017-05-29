E-Okul çöktü!

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin notlarının ve diğer birçok bilginin velilerle paylaşıldığı E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne dün gece itibari ile erişim yapılamıyor. 12 saatten fazla süredir E-Okul sistemine erişim sağlayamayan velilere sistem Sayın Velimiz; öğrencimize ait ders notları, öğrencimiz tarafından ders öğretmenlerinden öğrenilecektir. mesajı iletiyor.

Buna ek olarak E-Okul üzerinde Bu hata geçici bir hata olabilir. Bu nedenle yapmak istediğiniz işlemi bir süre sonra tekrar deneyiniz. Ayrıca hataya ait bilgiler İlsis Merkez Yöneticisine iletilmiştir. Hata ile en kısa zamanda ilgilenilecektir. mesajı da mevcut.

Sistemin neden çöktüğü işe şuan bilinmiyor. Milli Eğitim Bakanlığı konu ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Bakalım E-Okul sistemi tekrar aktif olacak mı olacaksa ne zaman aktif olacak?