Efsane Nokia oyunu Facebook'a geliyor!

Nokia'nın altın döneminin en popüler oyunlarının başında gelen Snake oyunu Facebook Messenger'la yeniden hayat bulacak. Piyasaya tekrar dönen Nokia markasının altın döneminde Nokia telefon sahiplerinin vazgeçilmez oyunlarından olan saatlerce kesintisiz oynanan Snake oyunu Facebook Messenger'a geliyor.

Nokia'dan gelen açıklamaya göre önceden basketbol ve futbol oyunlarında olduğu gibi Snake oyunu da Facebook Messenger'da oynanabilecek. Daha hakkında pek bilgi olmasa da şimdiden heyecan yaratan haber Nokia cephesinden geldi. Şuanlık Facebook tarafından hiçbir açıklama yok ancak Nokia gibi bir markanın böyle bir açıklamayı boşuna yapmayacağını düşünüyoruz.

Oyunun nasıl oynanabileceği hakkında da soru işaretleri var ama bizim bu konuyla ilgili bir tahminimiz var. Önceki basketbol ve futbol oyunlarından yola çıkarak oyunun bir emojiye tıklanarak oynanması ve bu emojinin de tabiki yılan emojisi olması bekleniyor. Henüz oyunla ilgili pek bir bilgi yok ancak ilerleyen günlerde yeni bilgiler gelecektir.