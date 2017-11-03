Ekim ayının en çok beğenilen Android oyunları!

Ekim 2017'de Google Play'e gelen en güzel oyunlar sizler için listeledik. Elbette bu oyunlar ücretsiz.

Yazar: Berk İşçimen

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