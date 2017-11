Ekim ayının en çok satan 5 oyunu belli oldu!

Yaz bitti ve Sonbahar yüzünü gösterdi. 2017 yılının Ekim ayı oyun tutkunlarının tüm beklentilerini karşılayacak nitelikte oldu. Zira The Evil Within 2, Assassin’s Creed Origins, Wolfenstein II: The New Colossus gibi olağanüstü oyunlar; PC, Xbox One ve Sony PS4 için yüzünü gösterdi.

Elbette olayın bir de Nintendo boyutu var. Nintendo ne yapıp edip, dünyadaki inanılmaz sayıdaki oyunsevere kendini hatırlatmayı başarıyor ve ilk 5 listesine aynı anda 2 oyun yerleştiriyor.

Şimdi de 2017 yılının Ekim ayında, dünya çapında en çok satan 5 oyuna göz atalım:

The Evil Within 2

Platform: PlayStation 4, Xbox One, PC

Orijinal Silent Hill yapımcılarının elinden çıkan ilk The Evil Within, muazzam satış başarısına elde etmiş ve devam oyunun piyasaya sürülmesinin yolunu yıllar önce açmıştı. The Evil Within 2, öncüsünden daha iyi eleştiriler alıp, "ilk ay itibariyle" daha yüksek satış rakamlarına ulaşmayı başardı.

Fire Emblem Warriors

Platform: Nintendo Switch

Eğer bir Nintendo Switch'e sahipseniz ve yeni bir Zelda oyununa özlem duyuyorsanız Fire Emblem Warriors, RPG ve aksiyon oyunlarını harmanlayan başarılı bir karışım.

Assassin’s Creed Origins

Platform: Xbox One, Sony PS4, PC

Seri hakkında konuşmak yersiz zira çok uzun zamandır suikastçimiz ile içli dışlıyız. Daha çok aksiyon, daha fazla RPG etmeni ve daha üstün grafikler yapımın iddiasına iddia katıyor.

Wolfenstein II: The New Colossus

Platform: PC, PlayStation 4, Xbox One

3D FPS türünün öncülerinden olan yapım, yeni nesile de heyecanlı dakikalar yaşatıyor. Yapay zeka üst seviyeye taşınmış; kısacası her zaman olduğunuzdan çok daha süratli hareket etmek zorundasınız.

Super Mario Odyssey

Platform: Nintendo Switch

Daha önce de belirttiğimiz gibi Nintendo ne yapıp ne edip, zirvede kendisine yer etmeyi başarıyor. İkonik oyun karakteri Mario bir kez daha karşımıza çıkıyor. Devasa bir alana sahip yapım, Mario evreni ve günümüz dünyasını bir araya getiriyor.