Ekim ayının en güçlü akıllı telefonları!

Popüler test sitesi olan AnTuTu, belirli bir süre içindeki ortalama performanslarına dayanan ilk on akıllı telefon listesini yayımladı. Bu liste, Ekim ayını kapsıyor ve ayın 1. günü ile 31. günü arasında kaydedilen verileri içeriyor. Her zamanki gibi veriler iOS, Android ve genel bir liste olarak üçe ayrıldı.

iOS ile başlayarak 2. nesil 12.9 inçlik iPad Pro listenin başında geliyor. Haziran ayında piyasaya çıkan ve Apple A10X Fusion tarafından desteklenen cihaz toplam 234.220 puan aldı. Aynı zamanda 10.5-inç iPad Pro 229.866 puan ile birinciyi yakından takip ediyor. Listenin üçüncü ve dördüncü sırasında sırasıyla, 217.102 ve 210.213 puanlarla iPhone 8 Plus ve iPhone 8.

2015'in 12.9 "iPad Pro, 189.881 ile 5. sırada hala popüler bir cihaz olduğunu gösteriyor. iPhone 7 Plus 165.785 puana sahip olurken, küçük kardeşi olan iPhone 7 9.7 inç iPad Pro’dan sonra 8. sırada yer alıyor.

Android için, işler çok daha farklıdır. Listede hiçbir Android tablet yok ve bu çok sürpriz olmamalı.Android tablet satışları bir süredir gerilemeye devam etti ve yakın zamanda daha da iyileşecek gibi görünmüyor. Onların popülerliği zayıflıyor ve bir Android telefona kıyasla karşılaştırıldığında herhangi bir özel deneyim sunmuyorlar.

Listenin başında, 181.288 puanla OnePlus 5 var. Hemen arkasında 179.454 puan ile Nubia Z17S, 177.304 puanla Nubia Z17 var. Yeni Huawei Mate 10 da listeye giriyor ve 4. sırayı alıyor. Listedeki Snapdragon çipi tarafından desteklenmeyen tek telefon.

HTC U11, 176.171 puan ile 5., Xiaomi Mi MIX 2 ise 173.000 puan ile 6. oldu. Samsung Galaxy Note8, 7. sırada ve onu Xiaomi Mi 6 ve Galaxy S8+ izliyor. Sony'nin Xperia XZ Premium, listeyi 167.329 puan ile bitiriyor.

Genel performans için, Apple, sırasıyla A11 Bionic işlemcili iPhone 8 Plus ve iPhone 8 ile birinci ve ikinci sırayı aldı. Listedeki diğer sıralama Android telefonlardan oluştu.