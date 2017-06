Ekran altı parmak izi tarayıcı ile gelen ilk telefon!

Samsung ve Apple’ın, fiziksel düğme ihtiyacını ortadan kaldırarak, ekranın altına parmak izi sensörünü entegre edeceği söylentileri vardı. Ancak bu alanda Vivo ön plana çıktı ve ilk mobil ekran sensörü ile gelen telefon olacak.

Qualcomm ekran içinde parmak izi sensörünü resmen açıkladı ve Vivo, bu teknoloji için ilk müşteri oldu. Şanghay'da düzenlenen etkinlik sırasında, AMOLED ekran ve metal kasa arasında parmak izi sensörünün yer aldığı prototip telefonlar sergilendi.

Teorik olarak, tüm ekran parmak izi sensörü olarak kullanılabilir. Sensör, çok küçük çerçeveyi kapsayacak şekilde monte edilmiş.

Şirket, telefonu ne zaman piyasaya süreceğini henüz açıklamadı ancak, Qualcomm’un söylediğine göre bu teknoloji ile ilk cihazlar en erken 2018 yılında gelecek. Qualcomm’a göre, bu yeni teknoloji, aynı zamanda gelişmiş mobil kimlik deneyimi sağlamanın dışında, kalp atışı ve kan akışını tespit etme yeteneğine sahip.

