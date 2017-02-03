Elektrikli ev aletlerine ÖTV müjdesi!

Bakanlar Kurulu, dün gece bazı ürünlerin vergi oranlarında değişiklik yaptığını duyurdu. Resmi Gazete'de de yayınlanan bu değişiklik elektrikli ev aleti satın almayı düşünenleri sevindirecek.

Yapılan değişiklik ile birlikte tüm elektrikli ev aletleri ve beyaz eşyalardan alınan %6,7 oranından Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), 30 Nisan 2017 tarihine kadar sıfırlandı. Bu karar ile birlikte; buzdolabı, klima, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, elektrik süpürgesi, su ısıtıcısı ve küçük ev aletlerinden ÖTV alınmayacak.

ÖTV'nin sıfırlanmasının kısa süre içerisinde fiyatlara da yansıması tahmin ediliyor.