Elektrikli ev aletlerine ÖTV müjdesi!

Bakanlar Kurulu, elektrikili ev aletleri için ÖTV'de düzenleme yaptı. Yeni ÖTV düzenlemesi ev elektrikli ev aleti alacakları sevindirecek!

03/02/2017 09:50

Bakanlar Kurulu, dün gece bazı ürünlerin vergi oranlarında değişiklik yaptığını duyurdu. Resmi Gazete'de de yayınlanan bu değişiklik elektrikli ev aleti satın almayı düşünenleri sevindirecek.

Yapılan değişiklik ile birlikte tüm elektrikli ev aletleri ve beyaz eşyalardan alınan %6,7 oranından Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), 30 Nisan 2017 tarihine kadar sıfırlandı. Bu karar ile birlikte; buzdolabı, klima, çamaşır makinesibulaşık makinesi, elektrik süpürgesi, su ısıtıcısı ve küçük ev aletlerinden ÖTV alınmayacak.

ÖTV'nin sıfırlanmasının kısa süre içerisinde fiyatlara da yansıması tahmin ediliyor.

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    Yazar: Ender Öztürk

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