Elektrikli otomobillerin büyüleyici gelişimi

Elektrikli otomobillerin potansiyeli şimdi her zamankinden daha yüksek gibi görünüyor. General Motors, Volkswagen, Daimler AG ve diğerleri de dahil olmak üzere geleneksel otomobil firmalarının tümü elektrikli araçlara yoğun yatırım yapıyor. Ve tabii ki Tesla, elektrikli otomobil modellerinde en ünlü firma diyebiliriz.

Ama elektrikli otomobiller yeni keşfedilmiş bir şey değil. Aslında ABD'de zengin bir tarihe sahip ve normal arabadan bile fazla çeşidi mevcut.

Günümüzde popüler olan elektrikli otomobillerin zaman içinde gelişimi nasıl olmuş merak ediyorsanız, aşağıda ve sonraki sayfalarda inceleyebilirsiniz.

Elektrikli otomobilin ilk altın çağ 1800'lerin sonlarında ve 1900'lerin başlarında oldu.

1913 yılında bir elektrikli otomobil ile Thomas Edison.