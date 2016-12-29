Elektrikte büyük tasarruf!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’nun geçtiğimiz günlerde açıkladığı kararı uyarınca elektrik tedarikçisi değişikliğinde serbest tüketici limitleri yıllık 2400kWh olarak belirlendi. Bu karar, aylık 83TL ve üzerinde elektrik faturası ödeyen her tüketicinin cep telefonu operatörü değiştirir gibi elektrik tedarikçisi değiştirerek tasarruf edebileceği anlamına geliyor.

Elektrik tedarikçisi değiştirme hakkı verilen tüketicilerin sayısının on milyonlarla ifade edilir seviyeye gelmesiyle birlikte sektörün tedarikçi tarafındaki rekabet kızıştı. Yalnızca fiyatlarda değil, hizmet koşullarında da yaşanan rekabetin en büyük kazananı ise hiç kuşkusuz tüketici olacak. Konu ile ilgili olarak Türkiye’nin ilk elektrik tedarikçileri karşılaştırma internet sitesi EnCazip’ten yapılan açıklamaya göre; tüketiciler daha iyi hizmet alırken aynı zamanda da tüketici elektrik fiyatlarında yaşanan düşüş dikkat çekiyor. EnCazip sisteminde yapılan tedarikçi değişikliği başvurularına göre aylık 83TL ödeyen bir tüketici eğer Ocak ayının başına kadar tedarikçi değişikliği başvurusu yaptıysa Mart ayından itibaren tasarruf etmeye başlayacak ve bir yılda tam 101TL tasarruf edecek.

Serbest tüketici hemen kazanmaya başlıyor

Elektrik faturalarında tasarruf etmek tedarikçi değişimi için tüketici motivasyonunun yalnızca bir bölümünü oluşturuyor. Fiyat rekabetinin de ötesine geçen piyasa oyuncuları, teminat talep etmeme, ödeme koşullarında kolaylık, taahhütlü ya da taahhütsüz kampanyaların yanısıra sigorta poliçesi, cep telefonu hediyesi gibi ürünlerle de ön plana çıkarak tüketicilerin tercihi olmak için çalışıyor. Bu aşamada tüketicilerin en ucuz değil, en cazip elektrik tarifesini seçmeleri avantajlarına oluyor.

Elektrik tedarikçisi değiştirdikten sonra eski tedarikçilerine ödemiş olduğu teminat bedellerini de geri alabilen tüketiciler, eğer yeni elektrik tedarikçilerine teminat ödemek durumunda kalmamışsalar ilk yılda elde edecekleri tasarruf tutarı bazı durumlarda dört aylık fatura bedeline kadar ulaşabiliyor.

Elektrik tedarikçisi nasıl değiştirilir?

Elektrik tedarikçisi değiştirebilmek için tüketicilerin önünde pek çok alternatif var. Tüketiciler, tedarikçilerin çağrı merkezlerini arayarak teklif isteyebildikleri gibi, yine tedarikçilerin bayi veya franchise mantığı ile çalışan satış ekibine ulaşarak ya da EnCazip, CazipEnerji gibi internet üzerinden farklı elektrik tedarikçilerinin tarifelerini karşılaştırıp sonrasında elektrik tedarikçinizi internet üzerinden kolayca değiştirebildiğiniz internet sitelerini kullanabilirsiniz. Bu tür internet siteleri farklı tedarikçilerle de anlaşmalı oluyor olsalar da gelir modelleri bayilerin gelir modeline benziyor. Böylece bu tür internet sitelerinde yapılan işlemler için tüketicilerden kesinlikle hiç bir ücret alınmıyor.

EnCazip verilerine göre Aralık 2016’da ortalama 300TL elektrik faturası ödeyen bir ev için farklı tedarikçilerin tarifeleri ve tüketicilerin bir yılda elde edecekleri tasarruf aşağıdaki şekilde oluştu: