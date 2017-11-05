Elektronik atıklardan yaptığı arabayla, Dünya rekoru kırdı!

Eric Ludgren, The Phoenix ismini verdiği eski bir BMW 3 serisi aracı %90 geri dönüştürülen malzemeyle modifiye etti. 10 bin sterlin yani yaklaşık 50 bin liraya mâl olan araç, Kaliforniya'da bulunan Auto Club Speedway'de tek şarjla neredeyse 1600 km giderek elektrikli arabalarda mesafe rekorunu kırdı.

1599 kilometre yol almayı başaran araç Japonya'da 2013 yılında Michael Empric tarafından kırılan bin 298 kilometrelik mesafeyi de böylelikle geride bırakmış oldu. Dünyanın en çok satan elektrikli modellerinden, 250 bin TL değerindeki Tesla ortalama 482 km, daha ucuz bir model olan Nissan Leaf ise maksimum 172 kilometre sürüş menzili sağlıyor.

ITAP isimli hibrid bir geri dönüştürme fabrikası kuran ITAP elektronik atıkları yeniden kullanıyor. Girişimcinin müşterileri arasında Dell, Motorola, Nintendo, Panasonic gibi firmalar var. ITAP sözcüsü The Phoenix'in amacının hibrid geri dönüştürme sayesinde elektronik atıklarla dünyadaki olanaklara dikkati çekmek olduğunu belirtti.