Elektronik haberleşmede tüketici hakları belirlendi!

'de yayınladı. Bu yönetmelik ile elektronik haberleşme sektöründeki abonelik sözleşmeleri, sözleşme feshi, fesih sonuçları, hizmet kalitesi, internet güvenliği ve uluslararası dolaşım hizmetigibi konularda tüketici hakları belirlendi ve yürürlükte olan bazı uygulamalar değiştirildi.

İnternet güvenliği ile ilgili yayınlanan maddede İşletmeciler, internetin güvenli kullanımına ilişkin olarak tüketicileri bilgilendirmekle, Kurum tarafından belirlenen yasadışı ve zararlı içeriklere karşı tüketicilerin korunmasına yönelik altyapı seviyesindeki hizmetleri ek ücret olmaksızın seçenekli olarak sunmakla yükümlüdür. ifadesi yer alıyor.

Bazı internet sağlayıcıları bu hizmeti ücretli bir şekilde sunuyordu. Bundan böyle güvenli internet hizmeti ücretsiz olacak. Tarife ve Kampanyalar başlıklı kanunun birinci maddesinde İşletmeciler, tüketicileri tarife/kampanya hakkında; şartları, süresi, hedef kitlesi, yurtdışında geçerli olup olmadığı ve varsa cayma bedeli uygulanmasına ilişkin hususlar başta olmak üzere tarifeden ve/veya kampanyadan yararlanılan süre boyunca kolaylıkla erişilebilecek şekilde asgari olarak internet sitelerinden bilgilendirmekle yükümlüdür. ifadesi bulunuyor.