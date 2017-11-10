Elon Musk, Amerikalılara Google'da Atatürk'ü arattırdı!

Elon Musk, geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştirmek için Türkiye'ye gelmişti. Elon Musk ile görüşen Erdoğan, Türksat uydularının fırlatımı için SpaceX ile anlaştıklarını duyurmuştu. Elon Musk, Türkiye ziyaretinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün naaşının olduğu Anıtkabir'i ziyaret etmiş ve bunu sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.

Elon Musk daha sonra Twitter hesabından Atatürk'ün "Eğer bir gün benim sözlerim bilimle ters düşerse, bilimi seçin." sözünü paylaşmıştı. Atatürk'e olan sevgisi gösteren Elon Musk, bu paylaşımlarının ardından ülkemizde olduğu kadar Amerika'da da konuşuldu.

Amerika'dan yapılan son Google aramalarında Mustafa Kemal Atatürk Former President of Turkey ve Anıtkabir kelimleri zirveye oturdu.