Elon Musk haklı olabilir!

Filmlerde sıklıkla gördüğümüz, sesli yapay zeka programları üzerine şu aralar ciddi çalışmalar mevcut. Akıllı telefon üreticilerinin fark yaratmak amacıyla tasarladığı bu yazılımlar ileride çok daha ciddi yerlerde karşımıza çıkabilir. Herhangi bir yapay zeka yazılımının telefonda ya da bilgisayarda kullanılıyor olması kulağa pek de ürkütücü gelmeyebilir. Fakat ya bu yapay zeka ile hareket eden araçların eline silah verecek olursak? O zaman durum ne olur?

Bilindiği üzere son zamanlarda bazı ülkelerin yapay zeka üzerine silahlanma çalışmaları mevcut. Aynı Terminatör filmindeki gibi robotlarla suçluların peşine düşülmesi söz konusu. Hatta bu robotların nasıl bir nişan sistemine sahip olduğuna ilişkin ürkütücü bir video da yayınlanmıştı. Peki yapay zekaya sahip bir robota silah teslim etmek ne kadar güvenilir olabilir? Bu konuda çalışmalar yürüten firmalara göre herhangi bir tehlike söz konusu değil.

Zira bu robotlar kendi yapay zekalarına sahip olsalar bile kontrol insanların elinde olacak. Fakat Elon Musk ve robotik alanında önemli çalışmalara sahip 116 isim bu üreticiler ile aynı fikirde değil. Keza bu çalışmalar apokaliptik bir savaşın ilk adımları olabilir. Elon Musk’ın da dahil olduğu 116 robotik ve yapay zeka uzmanı Birleşmiş Milletler'e bir mektup gönderdi.