Elon Musk Türkiye’ye geliyor!

ve

ile bilim dünyasının en büyük isimlerinden biri olan Elon Musk, Türkiye’de düzenlenecek olan Global SatShow’a geliyor.

9-10 Kasım tarihlerinde, MÜSİAD’ın stratejik partnerliğinde ve ESOA yani EMEA Satellite Operators’ Association- EMEA Uydu Operatörleri Birliği ev sahipliğinde, İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek. Uydu ve uzay sektöründeki gelişmelerin konuşulduğu, sergilerin ve ödüllerin bulunduğu Global Satshow; profesyonellerin yanında teknoloji takipçilerine ve girişimcilere de kapılarını açıyor. Türkiye-ABD arasında yaşanan politik kriz yüzünden, oluşan karşılıklı vize başvurularının askıya alınmasının sonucu olarak Elon Musk’ın, özel izinle Türkiye’ye gelmesi bekleniyor. Musk ülkemize nasıl gelecek? Bu noktada ilk beklenti önümüzdeki günlerde Başbakan Binali Yıldırım‘ın Amerika ziyareti ile vize sorununun çözülmesi oluyor. Eğer sorun çözülmezse de, Elon Musk’ın özel izinle ülkemize gelmesi bekleniyor. 0

0

0

0 Uydu ve uzay sektöründeki gelişmelerin konuşulduğu, sergilerin ve ödüllerin bulunduğu; profesyonellerin yanında teknoloji takipçilerine ve girişimcilere de kapılarını açıyor.

Dünya uydu-uzay piyasalarına yön veren 3’üncü, konuklarının arasına‘in kurucusu,ve‘ın da kurucu ortağı‘ı da kattı.