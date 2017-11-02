Elon Musk Türkiye’ye geliyor!

9-10 Kasım tarihlerinde, MÜSİAD’ın stratejik partnerliğinde ve ESOA yani EMEA Satellite Operators’ Association- EMEA Uydu Operatörleri Birliği ev sahipliğinde, İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek.
Uydu ve uzay sektöründeki gelişmelerin konuşulduğu, sergilerin ve ödüllerin bulunduğu Global Satshow; profesyonellerin yanında teknoloji takipçilerine ve girişimcilere de kapılarını açıyor.
Türkiye-ABD arasında yaşanan politik kriz yüzünden, oluşan karşılıklı vize başvurularının askıya alınmasının sonucu olarak Elon Musk’ın, özel izinle Türkiye’ye gelmesi bekleniyor.
Musk ülkemize nasıl gelecek? Bu noktada ilk beklenti önümüzdeki günlerde Başbakan Binali Yıldırım‘ın Amerika ziyareti ile vize sorununun çözülmesi oluyor. Eğer sorun çözülmezse de, Elon Musk’ın özel izinle ülkemize gelmesi bekleniyor.
Yazar: Berk İşçimen Takip Et @teknolojiokuTüm Berk İşçimen Haberleri
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