Elon Musk’tan 3. havalimanı girişimi!

Geçtiğimiz hafta Türkiye’ye gelen Elon Musk önemli girişimler ve yatırımlar hazırlanıyor. Turksat’ın SpaceX'le uzaya fırlatılacağının açıklanmasından sonra, şimdi de Tesla tarafından önemli bir teklif 3. Havalimanı için yapıldı. Tesla İş Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Diarmuid O’Connell bu teklif hakkında İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu ile görüştü.

Tesla'nın yaptığı teklif ise şu şekilde; Yeni havalimanın enerji ihtiyacını Tesla'nın Powerwall elektrik üniteleri karşılayacak. Almanya’nın Bonn şehrinde düzenlenen İklim Değişikliği Taraflar Konferansı‘na katılan Türkiye, bu teklifi Tesla merkezinden aldı. Ancak Mehmet Kalyoncu temkinli konuştu: