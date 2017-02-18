Emlak vergisi nereye ödenir?

Konut projeleri belirli adımlarla birlikte gerçekleştirilen projelerdir. Başından sonuna kadar detaylı olarak ele alınan bir süreçten geçen projeler bu açıdan oldukça önemlidir. Emlak haberleri projeye başlanmadan önce ön bilgi toplanması, mimar tarafından projenin incelenmesi, imar durumu ve araştırma işlemleri tamamlandıktan sonra proje için gerekli fiziki adımlar atılmaktadır. Başlanacak konut projeleri, uygun fiyatlarla birlikte satışa sunulmakla birlikte projenin ilk adımından itibaren medyaya duyurulur. Konut satın alımı yapacak olanların özellikle ilgilendikleri konut projelerine ait haberler ile konut ve projeye ait detaylar öğrenilebilir. İnternet üzerinden yeni konut projeleri kolayca takip edilebileceği gibi aynı zamanda belirlenen fiyatlar da öğrenilebilir. Proje aşamasında satışa sunulan konutlar, değerlenen fiyatlarıyla birlikte satın alımı gerçekleştirecek olan müşterilere avantaj sağlamaktadır.

Tapu Satışı için Gerekli Evraklar

Tapu müdürlüğü, tapulu bir mülke ait alış-satış işlemlerinin tamamında evrak istemektedir. Alıcı ve satıcı arasında gerçekleştirilecek tapu satışında gerekli evraklar değişkenlik göstermektedir.

Tapu Satışı için Satıcıdan İstenen Evraklar

• Tapu belgesi veya tapu fotokopisi

• 1 adet vesikalık resim

• Nüfus cüzdanı ve fotokopisi

• Şahsa ait vergi borcu yoktur yazısı

Tapu Satışı için Alıcıdan İstenen Evraklar

• 2 adet vesikalık resim

• Nüfus Cüzdanı ve fotokopisi

• Tapu işlemleri emlakçı tarafından yapılacaksa emlakçı adına vekâletname

Tapu Satışı için Tüzel Kişilerden İstenen Evraklar

• Şirket yetkilisine ait imza sirküleri

• Şirket vergi levhasının aslı ve örneği

• Son yönetim kurulu seçiminin yer aldığı sicil gazetesinin örneği

• Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi olan şirketler için; Ticaret Sicil Memurluğu tarafından düzenlenmiş halde olan, taşınmaz mala ilişkin satışlarda yetkinin ve yetkililerin kimlik bilgilerinin açıkça gösterildiği yetki belgesi (son yıla ait)

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