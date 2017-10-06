En akıllı yapay zeka hangisi? Siri, Bing ve Google AI?

Yeni bir akademik makaleye göre Google, Apple’ın sanal asistanı Siri’den daha fazla beyin gücüne sahip bir yapay zeka geliştirdi. AI için bir IQ testi geliştiren Çinli bir araştırmacı tarafından derlenen verilere göre, Google'ın skoru Siri ve Bing'in performa göre belirgin şekilde daha iyi performans sergiliyor. Bu skor, 6 yaşındaki bir çocuğun IQ'dan daha düşük bir IQ değerine sahip.

Araştırmacılar Feng Liu, Yong Shi ve Yin Liu, 2016 boyunca testler yaptılar ve Google AI IQ'sini 47.28 olarak belirledi. 6,5 yaşındaki bir insanın ortalama IQ'su 55.5 olduğu söyleniyor. Siri'nin IQ'su 23,9 ile Microsoft'unkilerden daha düşüktü. Microsoft’un yapay zekaları Bing ve Baidu, sırasıyla 31.98 ve 32.92 puan aldılar

Teknik adamlar AI araştırmasına önemli yatırımlar yapıyor. Google tarafından 2014 yılında satın alınan bir Birleşik Krallık istihbarat şirketi DeepMind, yayınlanan raporlara göre en iyi yetenekte harcadığı para miktarını üç katına çıkardı. Yatırımların konuşma ve resim tanıma gibi alanlarda devrim yaratması ve reklamlar gibi iş fonksiyonlarına otomatik olarak hizmet vermesi bekleniyor. Küresel denetim ve danışmanlık firması PwC tarafından hazırlanan yeni bir rapora göre, otomasyon, 2030 yılına kadar küresel GDP oranını %14 artıracak şekilde ayarlandı.