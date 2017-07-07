En çok hangi Android sürümü kullanılıyor?

"Android O" resmi hale gelmeden aylar önce nihayet, Android Nougat %10’dan fazla Android telefona yüklendi. Android 7.0 ve 7.1, Temmuz 2017'in ilk haftasında tüm dünyadaki aktif Android cihazların %11.5'ine yüklendi. Bu oran, Mayıs ayının %9.5'lik Nougat dağıtımına kıyasla % 2'lik artış sağladığını gösteriyor ve bu sayının zamanla daha da artmasını bekleyebiliriz.

2015 yılında piyasaya sürülen Android Marshmallow, Google'ın bu sürümünü çalıştıran tüm aktif Android cihazların % 31,8'iyle en çok kullanılan olarak ilk sırada yer alıyor. Geçtiğimiz ayın istatistiklerine göre % 0.6'lık bir artış var ve kesinlikle Marshmallow'un önümüzdeki aylarda dağıtım payını daha fazla artırmayacağı düşünülüyor.

Önceki Android sürümleri bizim için önem taşımıyor olsa da, Lollipop, toplam % 30,1 Android cihazıyla işletim sisteminin en yaygın ikinci varyasyonu olmaya devam ediyor.

İşte Android'in sürümlerinin nasıl geliştiğini gösteren son üç aylık dönemin bir grafiği: