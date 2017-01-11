En çok hangi mobil işletim sisteminin kullanıldığı açıklandı!

Kantar Worldpanel, 2016 yılının sonuna ait akıllı telefon pazarındaki raporları yayınladı. Android, iOS ve Windows Mobile platformları için yapılan bu araştırmanın sonucu Microsoft cephesini çok üzeceğe benziyor.

Kantar Worldpanel'in raporuna göre; Avrupa ülkelerindeki kullanıcılar yeni bir iPhone almayı seviyor. Android ise Çin'de %72'den fazla bir kullanım oranına sahip olarak ülkedeki en çok tercih edilen mobil işletim sistemi olmayı başarıyor.

Avrupa ülkelerinde Android akıllı telefon satışları %72,4 oldu. iOS ise %24,6 ile ikinci sırada yer aldı. Bu iki platformun yükselişi Windows Mobile cephesinin kan ağlamasına yol açtı. Akıllı telefon pazarında Windows Mobile'ın kullanımı %2,8'e düştü.

ABD, İngiltere, Fransa ve Japonya'da Android kullanımı son dönemde düşüşe uğradı. iPhone 7'nin piyasaya çıkmasından sonra bu ülkelerde iOS işletim sistemi daha yaygın olarak kullanılmaya başladı.

Windows Mobile platformunun toplanması neredeyse imkansız gibi görünüyor. Microsoft, yazılım konusundaki deneyimlerini mobile aktarmakta çok geciktiği için bu durumla karşılaştı. Bakalım Microsoft mobilde bu dibe vuruşa bir son verecek mi?