2016'da torrentten en çok indirilen filmler belli oldu!

2016 yılını geride bıraktığımız bugünlerde, geçtiğimiz yıla ait veriler açıklanmaya başladı. İnternet kullanıcılarının sık olarak kullandığı Torrent dünyasında da bir takım veriler açıklandı. TorrentFreak'in açıkladığı veriler 2016 yılında torrent üzerinden en çok indirilen korsan filmleri gözler önüne seriyor.

Geçtiğimiz yıl film severler, torrent üzerinden genellikle süper kahraman filmlerine akın etmiş görünüyor. Listenin ilk sıralarında Deadpool, Batman v Superman ve Captain America: Civil War gibi yıla damgasını vurmuş yapımlar yer alıyor.

Listede ayrıca filmlerin gişeden elde ettikleri kazançlar da yer alıyor. Kazanç listesinin ilk sırasında ise 1,022,701,881 dolar ile Kayip Balik Dori (Finding Dory) yer alıyor.