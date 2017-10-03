En çok kullanılan Android sürümü açıklandı!

Google, her ay olduğu gibi Ekim ayında da Android kullanım oranlarını açıkladı. Google'ın en güncel Android sürümü olan Android 8.0 Oreo, her yeni güncel sürüm gibi kullanım oranında Google'ın yüzünü bir kez daha kara çıkarıyor.

Android 7.0 Nougat'ın %17.8 seviyesine çıkması tam 1 yılı alması, Google'ın artık güncelleme konusunda birşeyler yapması gerektiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

En çok kullanılan Android sürümü %32 ile neredeyse 3 yıllık sürüm olan Android Marshmallow oluyor. Android 8.0 Oreo ise sadece ve sadece %0.2'lik bir kullanım oranına sahip olabilidi. Android 2.3.X Gingerbread sürümü %0.6 kullanım oranı ile 2018 yılında artık Android kullanım oranı listesinden kalkacağının sinyallerini veriyor.

Android 8.0 Oreo sürümünün, önümüzdeki yıl içerisinde Android 7.0 Nougat'ı yakalaması çok zor görünüyor. Ancak telefon üreticileri orta segment telefonlarına da Oreo güncellemesini verirse bu fark 2018'in 3. çeyreğinde kapanabilir.

Bakalım güncelleme konusunda sicili pek parlak olmayan Google, 2018 yılında söz verdiği gibi güncellemelerin hızlı dağıtılmasını sağlayabilecek mi?